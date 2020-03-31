Первый случай смерти от коронавируса подтверждён во Владимирском регионе

Во Владимирской области подтвержден случай смерти от COVID-19. Теперь официально. Неутешительную статистику публикует сайт стопкоронавирус.рф. Согласно последним данным оперативного штаба, в нашем регионе опасной инфекцией заразились два человека, один из них скончался. Нетрудно предположить, что речь идет о 48-летнем жителе Коврова, у которого после смерти диагностировали COVID-19. Как уточнили «Призыву» в пресс-службе администрации города оружейников, причиной летального исхода стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Сейчас проверяются люди, находившиеся в контакте с ковровчанином, умершим от COVID-19.

В зоне риска 93 человека. Все они находятся на карантине. Среди них много врачей и медицинских сотрудников. У всех взяли анализ на коронавирус, сообщает сайт мэрии города оружейников со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском и Камешковском районах. По двум случаям есть вопросы. Результаты исследования будут отправлены для уточнения, пояснили нам в пресс-службе администрации Коврова.

Из хороших новостей — новых случаев коронавирусной инфекции на территории региона пока не выявлено. В период с 20 марта осмотрено 5497 человек, проведено 1107 исследований на COVID-19 в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора и 160 исследований в лаборатории городской больницы № 6 г. Владимира.

Настораживает тот факт, что за сутки значительно увеличилось число пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Если вчера согласно официальному бюллетеню облздрава речь шла о 176 человек, то сегодня — о 1186. Больше стало людей и с признаками внебольничной пневмонии: 28 против 10 накануне.

Сдержать распространение коронавируса призван режим всеобщей изоляции. По примеру Москвы он введён сегодня во Владимирской области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: zvezda.red