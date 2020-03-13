Первая весенняя радуга озарила небо

Жители Владимирской области накануне стали свидетелями первой в этом году весенней радуги. Эффектное оптическое явление, которое появилось после дождя, очевидцы поспешили запечатлеть и поделиться фотографиями в социальных сетях. Больше всего снимков было сделано жителями Вязников, Мстеры и Судогды.
Некоторые счастливчики разглядели и сфотографировали двойную радугу. Ее появление в небе издревле считалось хорошей приметой. Согласно народным поверьям, она сулит исполнение желаний. Увидеть ее наши предки считали к удаче.
Снимки оптического явления разлетелись по Интернету.
А еще существовала легенда, что если найти место, где арка упирается в землю, там стоит искать клад. «Сегодня первый раз довелось увидеть, как радуга опирается о землю», — сообщил в соцсетях житель Вязников.
Ранее «Призыв» рассказывал, что в первый день весны владимирцы могли наблюдать в небе зрелищное природное явление — гало. Заснять световые кольца и сделать эффектные фотографии удалось жительнице областного центра Наталье Мельниковой. Распространившиеся в социальных сетях снимки вызвали восторг у пользователей.
Ольга Ефремова
Фото группы «Подслушано Вязники»
Обсуждение 2
Красота, жалко, что вчера не удалось в живую увидеть
Рановато в этом году, но хоть весеннее настроение появилось, а то все дождь, лужи, да собачьи фекалии повсюду.