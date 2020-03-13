Первая весенняя радуга озарила небо

Снимки разлетелись по Интернету

Жители Владимирской области накануне стали свидетелями первой в этом году весенней радуги. Эффектное оптическое явление, которое появилось после дождя, очевидцы поспешили запечатлеть и поделиться фотографиями в социальных сетях. Больше всего снимков было сделано жителями Вязников, Мстеры и Судогды.

Фото группы «Подслушано Вязники»

Некоторые счастливчики разглядели и сфотографировали двойную радугу. Ее появление в небе издревле считалось хорошей приметой. Согласно народным поверьям, она сулит исполнение желаний. Увидеть ее наши предки считали к удаче.

Фото группы «Подслушано Вязники»

Снимки оптического явления разлетелись по Интернету.

А еще существовала легенда, что если найти место, где арка упирается в землю, там стоит искать клад. «Сегодня первый раз довелось увидеть, как радуга опирается о землю», — сообщил в соцсетях житель Вязников.

Фото Дмитрия Алексеева

Ранее «Призыв» рассказывал, что в первый день весны владимирцы могли наблюдать в небе зрелищное природное явление — гало. Заснять световые кольца и сделать эффектные фотографии удалось жительнице областного центра Наталье Мельниковой. Распространившиеся в социальных сетях снимки вызвали восторг у пользователей.

Ольга Ефремова 

Фото группы «Подслушано Вязники»

 

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Обсуждение 2

  • Марина:
    13.03.2020 в 11:41

    Красота, жалко, что вчера не удалось в живую увидеть

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  • Маргарет:
    13.03.2020 в 11:50

    Рановато в этом году, но хоть весеннее настроение появилось, а то все дождь, лужи, да собачьи фекалии повсюду.

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