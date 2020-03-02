Первая школа греко-римской борьбы открылась в Муроме

В Муроме торжественно открылось отделение спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Сейчас в нем занимаются около 70 ребят в возрасте от 10 до 13 лет. Тренировки проходят на базе спортивной школы «Верба». Открытие отделения стало серьёзным шагом в развитии этой спортивной дисциплины в городе на Оке.

До недавнего времени в Муроме греко-римской борьбой не занимались.

В рамках торжественного открытия прошла матчевая встреча по греко-римской борьбе среди муромских и гусевских спортсменов. В силу своей неопытности муромляне уступили соперникам. Особыми гостями церемонии стали чемпион мира и чемпион Европы 2019 года, заслуженный мастер спорта Абуязид Манцигов и двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Резанцев. Они вручили награды победителям товарищеской встречи и устроили для юных спортсменов фото- и автографсессию.

Ранее «Призыв» сообщал, что борец из Владимирской области Абуязид Манцигов впервые в истории регионального спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Ольга Ефремова

Фото департамента по физической культуре и спорту