Передел рынка пригородных и междугородных перевозок обсудят открыто

Администрация Владимирской области утвердила концепцию развития пассажирского транспорта и готова представить ее на публичное обсуждение. К такому решению власти пришли после серии жалоб жителей и огласки в СМИ темы передела рынка пригородных и междугородных пассажирских перевозок. Речь идет об уходе таких крупных предприятий, как «БигАвтоТранс» и «Альянс Авто плюс», с маршрутов Судогодского, Собинского, Гусь-Хрустального районов.

— С целью повышения качества обслуживания пассажиров в месячный срок планируется организовать общественное обсуждение и привлечь к обсуждению концепции представителей общественных организаций и профильного бизнеса, — сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова в своем телеграм-канале.

Владимирский автовокзал ждет внутренний аудит.

В департаменте транспортного и дорожного хозяйства области и госпредприятии «Владимирский автовокзал» проведут внутренний аудит, в том числе и конкурсной документации. Правда, все новые перевозчики с малогабаритными автобусами (это главная причина недовольства пассажиров) работают на временных договорах. Торги через госзакупки только еще готовят, они намечены на апрель-май.



Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания выслушали перевозчиков из Собинского района и ЗАТО Радужный и готовы оказать им поддержку, чтобы сохранить сеть пригородных и междугородных перевозок в том виде, в каком это устраивает жителей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»