Пенсионеров Владимирской области отправляют на самоизоляцию

Пенсионеров Владимирской области старше 70 лет обязали самоизолироваться для защиты от коронавируса. На время действия режима повышенной готовности пожилые граждане должны оставаться по месту жительства или на дачах. Соответствующее дополнение в указ после обращения президента России внес губернатор Владимир Сипягин.

При этом уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Исключение составляют и работники здравоохранения.

На время самоизоляции пенсионеров без помощи не оставят.

Владимирская область присоединилась к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Уже около 230 волонтёров, соблюдая меры предосторожности, помогают пожилым и маломобильным гражданам избежать риска заразиться коронавирусной инфекцией. Волонтеры покупают и доставляют продукты и лекарства, оплачивают счета, выносят мусор, помогают по хозяйству.

Пополнить ряды добровольцев может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Набор продолжается. Зарегистрироваться можно на сайте акции мывместе2020.рф или по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-01-12. Обязательное условие: к такой работе не допускаются граждане с признаками ОРВИ и хроническими заболеваниями дыхательной системы.

О вводимых в регионе ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vestirama.ru