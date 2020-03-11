Пенсионерку выгнали из автобуса из-за проблем с транспортной картой

Во Владимире кондуктор на автобусном маршруте № 21С высадила пенсионерку на ближайшей остановке, потому что валидатор не смог считать данные с единого социального проездного. Пассажирка в возрасте уверяла кондуктора, что она пополнила проездной на март и что часом ранее без каких-либо проблем проехала на другом автобусе. Но кондуктор была непреклонна и высадила женщину. При этом свои действия сопроводила пламенной речью.

— Билета у вас нет, а платить за вас штраф 500 рублей я не хочу. Поэтому сейчас остановлю автобус, или наличными платим или выходим. Не задерживаем рейс, — сообщила кондуктор.

Сотрудник «Призыва» стал свидетелем этого инцидента и попытался вступиться за пассажирку, предлагали и заплатить за проезд. Но женщина отказалась и вышла из автобуса.

С кондуктором автобуса уже проведена беседа.

— Мы выяснили все обстоятельства. Думаем, что карта была неисправна. Валидатор вообще не реагировал на нее. При этом у других пассажиров считывались данные и с единого социального проездного, и с банковских карт. Возможно, карту перегнули или процарапали ключами, — рассказывает замдиректора компании «АДМ» Олег Орехов.

Представитель перевозчика объяснил, что пластиковые проездные нередко выходят из строя. С ними нужно обращаться в компанию «Владикард», меняют на новую бесплатно.

— У нас все кондукторы проинструктированы, что при предъявлении чека о пополнении проездного из киоска «Роспечать» льготник провозится бесплатно. Это если карта льготника не срабатывает, но чек о пополнении на текущий месяц есть. И пассажиру советуют обратиться в «Владикард», чтобы устранить неполадки, — добавляет Олег Орехов.

Все данные по карте можно проверить самостоятельно, на сайте компании «Владикард». Но далеко не все пенсионеры имеют такую возможность. Поэтому в общественном транспорте нередки споры между кондукторами и пассажирами. Пластиковые карты льготников дают сбои и, по словам пассажиров, приходится платить дважды. Промахи случаются и с банковским пластиком. Правда, на поверку выходит, что кондукторы хитрят. Об этом можно прочитать здесь.