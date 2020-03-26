Пенсионерку оштрафовали за пал травы на даче

В Ковровском районе оштрафовали 80-летнюю пенсионерку, которая подожгла сухую траву и мусор на территории СНТ «Тюльпан». Накануне женщина решила прибраться на участке и сжечь ветки, чтобы подготовить золу для удобрений. Однако такая уборка чуть не закончилась плачевно, могло загореться все садовое товарищество. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться по территории СНТ. Горела не только трава, но и мусорные кучи, оставленные другими садоводами.

Площадь пожара составила 10 гектаров.

Помощь пожарных подоспела вовремя, дачные домики удалось отстоять. Как оказалось, данное садово-некоммерческое товарищество активно не эксплуатируется, многие участки пустуют десятки лет, в связи с чем территория СНТ сильно заросла сухостоем.

— В отношении пенсионерки, чьи неосторожные действия привели к таким последствиям, составлен административный протокол и наложен штраф в размере 2 тысяч рублей, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пал сухой травы может закончиться трагедией, напоминают жителям Владимирской области. В прошлом году в Киржаче при сжигании мусора на приусадебном участке погибла 80-летняя жительница Москвы.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за пала травы загорелся Дом северной собаки в Петушинском районе.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области