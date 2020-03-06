Пациентов после инфарктов и инсультов поддержат бесплатными лекарствами

Пациенты Владимирской области, перенесшие инсульт, инфаркт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства в амбулаторных условиях. На эти цели из федерального бюджета выделено более 140 млн рублей. Такая мера направлена на профилактику развития повторных осложнений болезней системы кровообращения, сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального департамента здравоохранения Нелли Зиновьева.

– Если раньше пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, то теперь они будут получать препараты и при амбулаторном лечении. Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, они имели право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение полугода. Сейчас этот срок увеличен до года, – уточнила Нелли Зиновьева.

В облздраве «Призыву» разъяснили, что пациенты состоят на диспансерном учёте у лечащего врача и находятся под наблюдением. Поэтому сам врач будет курировать вопрос обеспечения конкретного пациента лекарствами.

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями расходы в этом году в регионе составят 351,9 млн рублей.

Основные средства – 203,6 млн рублей – будут направлены на оснащение регионального сосудистого центра, говорится в сообщении облздрава. Ранее «Призыв» сообщал о том, какие дорогостоящие прививки станут бесплатными.

Ольга Ефремова

Фото: rk.karelia.ru