«Патриот» раздавил почти 50 килограммов санкционных груш

Около 50 килограммов груш пошли под пресс. Фрукты были раздавлены колесами отечественного автомобиля «УАЗ Патриот». Санкционку нашли во Владимире во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и таможни. И хотя на одном из ящиков с грушами имелась маркировочная этикетка со сведениями об импортере, его юридическом адресе, ИНН, годе урожая, данные оказались недостоверными. По указанному адресу зарегистрирована совершенно другая фирма. Товаросопроводительные документы на партию груш также не были предоставлены.

Вся запрещенная к ввозу в Россию продукция была изъята из оборота и уничтожена.

В прошлом году во Владимирской области было изъято и уничтожено около 14 тонн запрещенных к ввозу на территорию РФ продуктов. В этом году рейды будут продолжены.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили неправильный мёд. Его фасовало и реализовывало предприятие из Камешковского района.

Ольга Ефремова

Фото и видео Управления Россельхознадзора по Владимирской области