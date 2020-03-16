Пассажиры поездов могут вернуть деньги за невозвратные билеты

Пассажиры «Федеральной пассажирской компании» могут вернуть деньги за невозвратные билеты. Сделать это можно до 10 апреля. Решение было принято в связи с тем, что в России отменили ряд массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Так, все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО «ФПК», говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах АО «ФПК».

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого пассажиру нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за распространения COVID-19 с сегодняшнего дня на территории Владимира вводится режим повышенной готовности. Студенты ВлГУ уже перешли на дистанционное обучение.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»