Пассажиры поездов могут вернуть деньги за невозвратные билеты

Сделать это можно до 10 апреля

Пассажиры «Федеральной пассажирской компании» могут вернуть деньги за невозвратные билеты. Сделать это можно до 10 апреля. Решение было принято в связи с тем, что в России отменили ряд массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Так, все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО «ФПК», говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах АО «ФПК».

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого пассажиру нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за распространения COVID-19 с сегодняшнего дня на территории Владимира вводится режим повышенной готовности. Студенты ВлГУ уже перешли на дистанционное обучение.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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