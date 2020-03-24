Пассажирка «Лады Калины» погибла в ДТП с фурой

Смертельная авария произошла накануне в Лакинске. На 153-м километре федеральной трассы М-7 водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в стоявшую в правом ряду фуру «Mercedes». По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в результате ДТП скончалась 35-летняя пассажирка легковушки. Водитель «Калины», мужчина 1969 года рождения, был госпитализирован в БСП города Владимира с черепно-мозговой травмой.

Автомобиль влетел в стоявшую фуру.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Между тем пользователи соцсетей уже высказали свои предположения. Есть версия, что на этом участке дороги водители грузовиков регулярно создают аварийные ситуации, оставляя свои машины в нарушение правил. Также сообщается, что погибшая ехала в такси, вместе с ней якобы был ребенок, он не пострадал.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП под Меленками пострадали сразу шесть человек. Один человек погиб.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»