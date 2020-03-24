Пассажир такси убил водителя из-за 250 рублей

Водитель такси погиб от рук пассажира. Трагедия произошла вечером 22 марта в Ковровском районе. Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 32-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подробности смертельной поездки сообщает СУ СКР по Владимирской области. Известно, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения решил навестить своего друга, который проживает в поселке Достижение Ковровского района. Мужчина вызвал такси. Выполнив заказ, водитель попросил оплатить поездку. Стоимость путешествия составила 250 рублей. Пассажир отказался платить и заявил, что денег у него нет. Возник конфликт.

Подозреваемый нанес водителю ножевое ранение и сбежал с места преступления.

— Подозреваемому 32 года. Он не асоциальный тип какой-нибудь. Он трудоустроен. Работает на автосервисе. У него семья, двое детей, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Все произошло из-за алкоголя. Мужчина сам не понимает, как случилась беда. Из-за спиртного он убил человека, разрушил свою жизнь и жизнь своей семьи в один момент.

Что касается водителя такси, то после ножевого удара он еще смог самостоятельно выбраться из машины, остановил попутку и был доставлен в ближайшую больницу. Однако спасти мужчину не удалось. От полученных повреждений он скончался. Погибшему было 45 лет. По информации следствия, мужчина был официально трудоустроен в компании.

Сейчас следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого пассажира меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что дачника, убившего соседку из-за котят, отправят лечиться принудительно.

Полина Тарбеева

Фото: zen.yandex.com