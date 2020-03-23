Пасхальные службы отменять из-за коронавируса не будут

Богослужения в дни празднования Светлого Христова Воскресения пройдут несмотря ни на что. Решение было озвучено на рабочем совещании во Владимиро-Суздальской епархии. Коррективы могут быть внесены только по местам проведения служб, т.к. храмы, находящиеся в управлении Владимиро-Суздальского музея-заповедника, закрыты до 12 апреля. Карантинные мероприятия по коронавирусу могут быть продлены.

В разгар пандемии COVID-19 Русская православная церковь призвала строго выполнять требования Роспотребнадзора.

Главным нововведением стало использование в храмах одноразовой посуды и гигиенических средств для помазания елеем. Также всем священникам и монашествующим было поручено измерять у себя температуру каждое утро, а каждые два часа проводить дезинфекцию рук. А по окончании божественной литургии вместо преподания прихожан к кресту для лобзания теперь рекомендуется просто возлагать распятие на головы верующих.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские католики ограничили число прихожан на службе до 30 человек.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»