Пасхальные богослужения планируют транслировать онлайн

Многие православные верующие, заботясь о безопасности, пропускают службы. В последнее время храмы заметно опустели, отметили во владимирской Епархии. Люди предпочитают молиться дома. Если ситуация с COVID-19 не улучшится, то и Светлая Пасха будет отмечаться при малом скоплении людей. Для тех, кто останется дома, возможно, организуют онлайн трансляцию.

Празднование православной Пасхи в нынешнем году состоится 19 апреля.

— Сейчас пока сложно говорить, насколько обострится ситуация. Сейчас мы проводим работу, направленную на то, чтобы была организована прямая трансляция пасхального богослужения по телевидению, — пояснил «Призыву» митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. — Люди, находящиеся в группе риска, смогут дома помолиться, встретить праздник. А желающих прийти в храм ограничивать не будем. Но уже сейчас мы видим, что количество прихожан уменьшилось само собой до рекомендуемого предела, поскольку люди заботятся о себе сами и поступают правильно, благоразумно, осторожно.

Сейчас все настоятели приходов РПЦ соблюдают рекомендации по дезинфекции и санитарной обработке церковной посуды, киотов и икон. Во время причастия ложечку протирают дезсредством после каждого прихожанина, хотя церковное вино — спиртосодержащий напиток.

— При всём том, как верующие люди, мы говорим: там, где святыня, там нет места болезням. 2000 лет существует христианская церковь, и не было ни одного случая, чтобы кто-то заболел при соблюдении обрядов в храме, — подчеркнул владыка.

В связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в епархиальном управлении состоялось совещание церковной и светской власти. Во встрече участвовали митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, епископ Муромский и Вязниковский Нил, а также первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко. Духовенство предложило свою поддержку в профилактических мерах, в том числе с привлечением православных молодёжных волонтерских движений.

В прошлом году торжественное Пасхальное богослужение проходило в Успенском кафедральном соборе Владимира. Сотни прихожан приняли участие в традиционном крестном ходе. Тогда в своем послании митрополит Тихон отметил, что пасхальная радость омрачена разделением православной церкви на Украине. А в этом году появилось новое испытание — COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»