Пансионаты для пожилых людей ограничили посещение

Угроза распространения коронавируса заставила пансионаты для пожилых людей ограничить общение бабушек и дедушек с родственниками. Люди за 60 лет в зоне риска, поэтому очень важно оградить их от лишних контактов. Так, в доме-интернате для престарелых и инвалидов, который располагается в поселке Садовый Суздальского района, проживают 100 человек. И дальше первого этажа всех, кто навещает постояльцев, не пустят. При этом в холле надо будет обработать руки средствами дезинфекции, а на посту охраны вам измерят температуру.

— Как во всех учреждениях, у нас издан указ по предупреждению коронавирусной инфекции, создана рабочая группа. Коллектив трудится в повышенном режиме готовности. Все меры мы предусмотрели, — пояснила «Призыву» директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана Сергеева. — Важно, что паники среди получателей наших услуг нет. Они отнеслись с пониманием к тому, что происходит в стране и мире. Мы в несколько раз увеличили кратность влажной уборки помещений. Постоянно проветриваем жилые и служебные комнаты. Мы используем бактерицидные передвижные лампы и рециркуляторы воздуха.

По словам руководителя пансионата, учреждение не имеет проблем со средствами дезинфекции, а персонал работает в масках. Основная сложность — заставлять пожилых людей чаще мыть руки. Об этом бабушкам и дедушкам, которые проживают в доме-интернате, напоминает даже бегущая строка в холле. А на больших экранах постоянно транслируют полезную информацию про коронавирус и оперативные номера телефонов.

В пансионатах проживает более двух тысяч пенсионеров.

На данный момент во Владимирской области в зоне особого риска 346 454 человека. Это люди, которым 60 лет и больше. Больше двух тысяч пенсионеров проживает в организациях социального обслуживания. Всем им нужна наша помощь и поддержка. Ранее «Призыв сообщал, что для пожилых людей запустили «горячую линию» по COVID-19. Волонтеры могут сбегать в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»