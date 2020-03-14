Озеро в виде сердца появилось в Киржаче

Настоящее озеро в форме сердца забилось в Киржаче. Чувствительный водоем, входящий в состав музея ледниковых камней, создавали искусственно на месте заброшенного болота. Красоту наводил тракторист, которому пришлось убрать 1500 кубометра земли! Теперь 30-метровый геоглиф имеет отчетливые формы. С высоты птичьего полета понятно, что это место для всех, кто верит в любовь.

— Мы планируем назвать этот водоем Влюбленное озеро. Мы планируем покрасить деревья, которые специально не стали убирать, красной краской. Это будет похоже на кровеносные сосуды, — пояснил «Призыву» идейный вдохновитель проекта Евгений Федоров, — Наше сердце будет по-настоящему биться. Оно живое, не меняет свою форму вне зависимости от разлива. Если воды мало будет, оно просто будет маленького размера. Если воды будет много, сердце станет большим.

Водоем входит в состав музея ледниковых камней в Киржаче.

Евгений Федоров рассказывает, в ближайшее время через озеро построят небольшой мостик, а в воду запустят красную рыбу. Это место должно привлечь влюбленные пары. Водоем будет буквально пропитан романтическим настроением. Для жителей и гостей города Влюбленное сердце станет новым местом для прогулок на свежем воздухе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Скоро будет красота! #киржачтуристический Публикация от Евгений С. Фёдоров (@federofff) 13 Мар 2020 в 5:08 PDT

— Мы хотим рассказать об этом туристам. Это экологически читая территория. Можно пройтись по историческому центру города, дойти до озера. Эта такая единая тропа, где все сделано с любовью, — говорит Евгений Федоров, — Мы хотим, чтобы наши туристы любовались нашими храмами, музеями, а потом пройдясь через скверы, озера, могли вернуться обратно. Раньше такой возможности не было. Это прекрасный маршрут для прогулок под открытым небом.

Планируется, что уникальный объект будет открыт для посетителей уже в начале апреля. Тогда же вместе с озером -сердцем, гости и жители города смогут оценить коллекцию ледниковых камней.

Ранее «Призыв» сообщал, что первая весенняя радуга озарила небо.

Полина Тарбеева

Фото и видео Евгения Федорова