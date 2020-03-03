Открыто голосование за название новой улицы во Владимире

Жители Владимира выбирают название новой улицы в честь 75-летия Великой Победы. Голосование проходит на сайте мэрии. На выбор предложено пять вариантов: улица Героев-владимирцев — в честь владимирцев Героев Советского Союза, улица Мирная, как символ мирной жизни, улица Прифронтовая — в память о прифронтовом положении города, улица Сталинградская — в честь Сталинградской битвы, улица Тверская — в честь героической обороны Калинина, ныне Твери. Владимирцы могут не только выбрать лучший вариант, но и предложить свой, направив его и краткое обоснование по e-mail: remdor@vladimir-city.ru

Голосование продлится до 31 марта.

На данный момент в лидерах вариант – улица Героев-владимирцев. За такое название проголосовали 358 человек. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Владимира призвали 24 724 человека, 10 861 из них погибли, умерли от ран, пропали без вести. Двадцати четырем жителям Владимира было присвоено звание Героя Советского Союза, сообщает городская администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что вышла в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований городской библиотеки Валентины Титовой «Улицы Владимира от А до Я». Издание является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»