Особый противопожарный режим отменили на время похолодания

На территории Владимирской области с 1 апреля отменен особый противопожарный режим. Связано это с резким ухудшением погоды. Соответствующее постановление подписал губернатор. Впрочем, возвращение зимы совпало с введением всеобщего режима изоляции в регионе. Меньше соблазнов выходить на улицу.

Особый противопожарный режим во Владимирской области был введен до 6 апреля.

Связано это было с возросшим числом пожаров. Только за прошедшие выходные в регионе произошло 103 травяных пожара. Всего же с начала года случилось 319 палов травы. Предварительная причина возгорания сухостоя – неосторожное обращение с огнём граждан, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о двух крупных пожарах, произошедших в минувшие выходные. В субботу, 28 марта, сгорело сразу четыре дома в деревне Просеницы Меленковского района. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет. На следующий день под Колокшей горело поле, расположенное в непосредственной близости не только с населенным пунктом, но и с заправкой.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области