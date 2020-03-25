Опасное мясо с кленбутеролом поставляли в дома-интернаты

В соцучреждения Владимирской области поставляли опасное мясо, содержащее запрещенный препарат кленбутерол. Его применяют как лекарственное средство, оказывающее мощное бронхолитическое действие. В животноводстве недобросовестные производители используют препарат в качестве стимулятора роста и ускорения набора массы животным. Это делает мясную продукцию потенциально опасной для человека. Вещество накапливается в продуктах и не разрушается при их нагревании.

Опасное мясо сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили в говядине, которую поставили во владимирский психоневрологический интернат. В Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов завезли свиные лопатки с запрещенным веществом. Поставщиками мяса значатся ООО «Легион» и ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат».

Пробы мяса были исследованы в лаборатории.

Производителей проинформировали о выявленном препарате и потребовали провести служебное расследование на производстве. На Юрьев-Польском мясокомбинате уже начата внеплановая проверка.

— Результаты лабораторных испытаний были доведены до государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Владимирской области для изъятия мясной продукции из оборота, — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что молочную продукцию с признаками фальсификации продавали в магазинах Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: polzaivredno.ru