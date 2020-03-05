ООО «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на строительство Фельдшерско-акушерского пункта в п. Панфилово, 8 для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница».

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» существенно нарушило условия контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, а именно необходимые работы не выполнены, контракт не исполнен. Данное нарушение является существенным, поскольку строительство ФАПа велось в рамках национального проекта РФ «Здравоохранение» и Заказчик в значительной степени лишился того, на что рассчитывал при его заключении.

Изучив представленные документы, заслушав мнение представителя заказчика, представителя ООО «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» Комиссия Владимирского УФАС России не установила объективных причин, препятствующих неисполнению заключенного контракта со стороны ООО «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» и приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).