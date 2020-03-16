ООО «Т2 Мобайл» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Т2 Мобайл», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от 25.12.2019 по делу № 033/05/18-1218/2019, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» в части распространения ненадлежащей рекламы путем направления рекламного смс- сообщения без согласия абонента.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Т2 Мобайл» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.