ООО «КТВ «Фобос» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «КТВ «Фобос», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от 10.01.2020 по делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований части 1 статьи 14 ФЗ «О рекламе» в части отсутствия сообщения о последующей трансляции рекламы при прерывании телепрограмм и телепередач.

В соответствии с частью 2 статьи 14.3 КоАП РФ Нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или радиопередачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы в теле- или радиопрограммах, а равно распространение рекламы в теле- или радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «КТВ «Фобос» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде предупреждения.