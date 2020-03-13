ООО «Кольчуг-инфо» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Кольчуг – Инфо», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от 27.11.2019 по делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт превышения допустимого законодательством Российской Федерации о рекламе объема рекламы в эфире телеканала СМИ «СанСИ-ТМ».

В соответствии с частью 2 статьи 14.3 КоАП РФ Нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или радиопередачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы в теле- или радиопрограммах, а равно распространение рекламы в теле- или радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Кольчуг – Инфо» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде предупреждения.