ООО «Клеопатра» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Клеопатра», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 5 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от 15.01.2020г. по делу о нарушении рекламного законодательства, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований части 7 статьи 24 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламном объявлении отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В соответствии с частью 5 статьи 14.3 КоАП РФ, Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Клеопатра» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде предупреждения.