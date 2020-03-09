Объявлены торги на проект реставрации Золотых ворот

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил тендер на разработку научно-проектной документации для проведения реставрации Золотых ворот. Итоги электронных торгов подведут 25 марта. Победитель получит контракт почти на 10 миллионов рублей, сообщает сайт RosTender.info. Сейчас фасад Золотых ворот во многих местах облупился, разрушаются крылечки памятника.

Рабочей группе предстоит провести детальное обследование Золотых ворот, возведенных в 1164 году.

Победитель конкурса должен подготовить проекты реставрации фасадов строения, проведения позолотных работ, обновления всех инженерных коммуникаций, установки молниезащиты. В документах пропишут нормы надлежащего температурно-влажностного режима.

В сентябре прошлого года рядом с памятником ЮНЕСКО проводились изыскательные работы, шурфовка. Их музей оплачивал из собственного бюджета, израсходовав около 6 миллионов рублей. Платить за нынешнюю разработку проектной документации ВСМЗ также будет сам. А вот уже непосредственно реставрация Золотых ворот должна пройти за счет федеральных средств после одобрения Минкульта.

Ранее «Призыв» сообщал, что музею-заповеднику пришлось заплатить полумиллионной штраф за состояние памятника ЮНЕСКО.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»