Объявлен конкурс на автобусные маршруты пригорода и межгорода

Региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил конкурс среди перевозчиков на автобусные маршруты пригородных и междугородных направлений. Комиссия сформировала семь лотов, в каждом из которых заявлено несколько маршрутов Судогодского, Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского, Суздальского, Ковровского районов, а также Мурома и Вязников. 14 апреля определят победителей. Четко определены сроки, когда перевозчики должны приступить к работе. К примеру, по маршруту № 156 «Владимир – сады Зелени» автобусы должны выйти на линию уже 20 апреля. Прежний перевозчик «ЕвроТрансВладимир», входящий в группу «БигАвтоТранс», сошел с дистанции, а нового так и не нашли. Со стартом дачного сезона эту проблему обещают решить.

К 1 маю должны определиться с постоянными перевозчиками на маршрутах № 108 «Владимир – Головино», № 109 «Владимир – Овчухи», № 110 «Владимир – Красное Эхо», № 123 «Владимир — Ново-Петрово», № 139 «Владимир – Вяткино», № 507 «Владимир – Гусь-Хрустальный». Сейчас на них работают разные компании по временным договорам.

Важное требование к конкурсантам — все автобусы должны выходить с автовокзала.

Сейчас перевозчики неохотно едут на вокзал. Временными договорами предусмотрено послабление — пассажиров забирают под мостом и на остановках по городу. Это самое требование стало причиной конфликта бывшего руководства госпредприятия «Владимирский автовокзал» и теперь уже бывших перевозчиков, опытных компаний, вынужденных уйти с рынка перевозок. Проблема в том, что за каждый заход на автовокзал перевозчик платит. Это новые расходы, которые не учтены тарифом. Но повышать сейчас его нельзя, произойдет отток пассажиров на те же электрички.

В конкурсной документации указаны критерии отбора перевозчиков. На первом месте — характеристики автопарка. Чем новее и экологичнее автобусы, тем выше шансы у компании. Высокие баллы дадут за оборудование автобусов безналичными системами оплаты проезда. Аварийность и опыт перевозчиков не в почете, за это дадут минимальное количество баллов — 3-4 единицы.

А вот другой конкурс приостановлен из-за жалобы в антимонопольную службу одного из перевозчиков. В списке заявлены маршруты № 160 «Радужный – Собинка», № 153 «Ковров – Брызгалово», № 173 «Муром – Ляхи», № 175 «Ковров – пос. им. К. Маркса», № 177 «Гусь – Хрустальный – пос. им. Воровского», № 517 «Ковров – Буторлино». Конкурс возобновится после решения УФАС по Владимирской области.

Как «Призыв» сообщал ранее, автор идеи передела рынка пассажирских перевозок Павел Левин уволился. В департаменте проводится аудиторская проверка конкурсной документации по автобусным маршрутам.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»