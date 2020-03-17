Общественный транспорт начали дезинфицировать из-за COVID-19

С началом пандемии коронавируса общественный транспорт Владимира проходит дополнительную дезинфекцию. О мерах профилактики возможного распространения инфекции отчиталось предприятие «Владимирпассажиртранс». Салоны автобусов и троллейбусов ежедневно обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством «Фрисепт-Гамма». Дополнительно протирают поручни и сиденья во время обеденных перерывов и пауз между рейсами. В салонах также размещены памятки об элементарных правилах защиты от COVID-19 в быту.

Транспорт муниципального перевозчика дезинфицируют до трех раз в сутки.

Аналогичные требования предъявлены и другим компаниям-перевозчикам Владимира. Исполнение требований на контроле у городского отдела транспорта и связи.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства:

После того как рейс закончен, следует обработать специальными дезинфицирующими средствами поручни, сиденья, вымыть автобус, проветрить салон.

Разместить, где это возможно, дезинфицирующие средства. Это и вокзалам прописано.

Это минимальный набор мероприятий.

Также есть и рекомендации для граждан, как себя вести. Что следует делать, а что не следует.

Такие же рекомендации даны и всем автостанциям и железнодорожным вокзалам Владимирской области. Еще до объявления пандемии Роспотребнадзор разослал соответствующие документы перевозчикам. Но не все были в курсе.

— Транспортные компании уже отчитываются нам, что дополнительные меры дезинфекции они проводят. Предоставляют договоры, которые якобы были заключены с клининговыми компаниями, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — А вот как все происходит на самом деле — это еще вопрос. Мы организуем рейды, будем проверять транспортные компании.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что во Владимире введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru