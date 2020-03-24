Обсерватор на 75 мест открылся во Владимире

Второй обсерватор на 75 мест открылся во Владимирской области. Он разместился во Владимире на базе санатория «Заклязьменский». В первую очередь обсерватор будет принимать прибывших из-за границы граждан, у которых отсутствует возможность самоизоляции на дому. Например, если человек проживает в многодетной семье или общежитии.

Работа по перепрофилированию учреждения проведена за 12 дней.

Обсерватор оснащен всем необходимым. Оборудованы удобные двухместные номера с отдельными санузлами и балконами, организовано горячее питание. Произведены косметический ремонт и перепланировка. Закуплены средства индивидуальной защиты, медикаменты, оборудование и растворы для проведения дезинфекции и обеззараживания помещений, а также антисептики для личного использования. В учреждении предусмотрен отдельный вход и санпропускник, выделена площадка для обработки транспорта. На дальнейшее финансирование учреждения из областного резервного фонда будет выделено почти 15 млн рублей.

В штате около 90 сотрудников – это обслуживающий персонал, медсёстры и врачи, сообщил облздрав. Охранять здание на время работы в нём пункта обсервации будут сотрудники Росгвардии.

На сегодняшний день во Владимирской области развернуто два обсерватора. Ранее «Призыв» сообщал, что первый пункт, рассчитанный на 15 мест, был открыт в Струнино на базе инфекционного корпуса Александровской районной больницы.

В эти пункты помещаются только здоровые люди на 14 календарных дней – именно столько длится инкубационный период при коронавирусной инфекции. В случае появления в регионе заболевших COVID-19, лечение будет проходить в инфекционных отделениях больниц.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации