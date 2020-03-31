Область получит средства на борьбу с COVID-19

Владимирская область получит финансовую помощь на борьбу с коронавирусом. Деньги региональным бюджетам выделит правительство Российской Федерации. Они пойдут на создание койко-мест и оснащение больниц оборудованием для борьбы с COVID-19. Наш регион получит 161 миллион рублей. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 33 436 000 000 рублей на предоставление бюджетам субъектов… на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций», — говорится в тексте документа.

Минздрав должен представить в правительство доклад об использовании выделенных средств до 15 апреля.

77 регионам России выделено 33,4 млрд рублей.

Между тем облздрав рапортует, что все инфекционные госпитали Владимирской области в начале апреля при необходимости будут готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас проводится комплектация палат интенсивной терапии, налаживается оборудование для экстренного лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Во Владимире они развернулись на базе хирургического корпуса областной клинической больницы и городской больницы № 6 — по 150 мест в каждой. Корпус для больных с коронавирусом готовят и во владимирском микрорайоне Пиганово.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Сипягин объявил сбор пожертвований. Глава региона призвал не рассчитывать только на федеральную помощь и объявил о скором открытии фонда для помощи пенсионерам и малоимущим семьям с детьми.

Ольга Ефремова

Фото: murman.tv