Новые ограничительные меры вводят на территории Владимирской области

Новые ограничительные меры, направленные на препятствование распространения коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся на территории региона. Роспотребнадзор опубликовал соответствующее постановление главного санитарного врача Владимирской области. Согласно этому документу с 27 марта все бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие заведения досуга, в том числе и частные, должны закрыться для посетителей до особого распоряжения. Публикуем полный текст постановления:

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. В нем в том числе разъясняется, какие организации продолжат функционировать. Указ не распространяется на работников:

— непрерывно действующих организаций;

— медицинских и аптечных организаций;

— организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

— организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

— организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Работать, пусть и в особом режиме, будут органы власти и СМИ.

Ранее «Призыв» сообщал, что сити-менеджер Владимира Андрей Шохин подчеркнул, что длительные выходные не касаются работников городской администрации и структур жизнеобеспечения города. Мэрия, районные администрации и муниципальные предприятия, в частности МУП «Владимирводоканал», АО «Владимирпассажиртранс», МКУ «Центр управления городскими дорогами», МКУ «Благоустройство», продолжат работу.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»