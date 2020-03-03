Новогоднюю елку установили в центре Гороховца

Начало марта, а на центральной площади Гороховца установили и нарядили… новогоднюю елку. Впрочем, местных жителей это событие не удивило. В городе вовсю кипит съемочный процесс. В течение четырех дней в Гороховце снимают новогоднюю комедию «Только серьезные отношения» с Ириной Пеговой и Александром Робаком в главных ролях. Чтобы создать необходимый антураж, жители дома № 13 по улице Ленина даже украсили свои окна снежинками.

— Новый год в марте? И такое бывает. Сегодня на площади Патоличева в Гороховце снова ставят новогоднюю ёлку. Попытка номер два, заменили вчерашнюю маленькую, — сообщает группа гороховецкой газеты «Новая жизнь».

Съемки продлятся до 5 марта и будут проходить на нескольких площадках.

Снимать будут и днем, и ночью. Новогодняя ночь все-таки! Сегодня в киноплощадку превратился горнолыжный комплекс «Пужалова гора». Главная героиня фильма, актриса Ирина Пегова, уже поделилась своими впечатлениями от съёмочного дня.

— А можно, чтобы так было всегда??? Съемки без текста, только катание на ватрушках. Погода теплая, – написала Ирина Пегова в своем микроблоге.

Новогоднюю комедию «Только серьезные отношения» снимает режиссер Вячеслав Росс. О сюжете фильма известно следующее: героиней фильма станет молоденькая девушка из Гороховца. Она уедет в Москву, где поступит во ВГИК. Однако часть сцен будет сниматься на малой родине студентки.

В качестве съемочной площадки Гороховец выступал не раз. Город давно облюбовали такие мэтры российского кинематографа, как Юрий Озеров и Никита Михалков. Какие фильмы снимали в этом городе Владимирской области, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото группы «Газета «Новая Жизнь» Гороховец»