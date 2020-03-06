Ночью в Боголюбово горели два дома

Свидетелями крупного пожара стали жители поселка Боголюбово. Минувшей ночью горели сразу два дома на улице Фрунзе. Огонь распространился на площади 270 кв. метров. Как рассказали «Призыву» очевидцы пожара, местных жителей охватил ужас. Все было в дыму. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 01.11. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, один из домов был полностью охвачен огнем, у второго горела кровля. Оказалось, что возгорание было обнаружено поздно.

Распространению огня способствовал сильный ветер.

— Пожар обнаружил житель соседнего СНТ, который вызвал пожарных и эвакуировал обоих пожилых жильцов этих домов, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 01.32 пожар было локализован, а в 01.48 ликвидировано открытое горение. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Пострадавших нет. Известно, что в домах проживали по одному человеку, они переехали к родственникам. На месте пожара работали 26 человек и 7 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что центр Владимира был объят черным дымом. За автомобильным мостом через реку Клязьму горели автомобильные покрышки на площади 25 кв. метров.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области