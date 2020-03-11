Ночью на трассе М-7 в Липне перекроют движение

Грядущей ночью, 12 марта, на 130-м км трассы М-7 «Волга» в деревне Липна Петушинского района будет временно перекрыто движение транспорта. С 4.00 до 6.40 движение по участку ограничат, с 5.00 до 5.40 приостановят. В это время дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход.

На период перекрытия объезд возможен по маршруту: Пекша (М-7, 121-й км) — Воспушка — Анкудиново – Петушки (М-7, 136-й км), сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Дорожники будут монтировать надземный переход.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу два перекрестка в Петушинском и Собинском районах с левоповоротным движением уберут на федеральной трассе М-7 «Волга». Схема дорожного движения поменяется с 15 марта.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»