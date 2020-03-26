Ночные клубы и кафе в торговых центрах закроют для посетителей

Кафе и рестораны пока работают

Главный санитарный врач Владимирской области выпустил новое постановление, ужесточающее ограничительные меры. Новый документ касается сферы развлечений и заведений общепита. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа, с 27 марта свои двери для посетителей закроют ночные клубы и дискотеки региона.

Параллельно закрываются детские игровые комнаты в торговых центрах.

Прекратят работать и фуд-корты в торговых центрах. Пока еще держатся кафе и рестораны с «отдельным залом обслуживания». При этом там вводится запрет на курение кальянов. Все это с отрытой датой, до особого распоряжения. Приводим полный текст документа:

Ранее «Призыв» сообщал, что с 27 марта все бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие заведения досуга, в том числе и частные, должны закрыться для посетителей до особого распоряжения.

Елена Пляскина

Фото: behance.net

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Обсуждение 2

  • Мамуля:
    26.03.2020 в 13:01

    А сами торговые центры, строительные магазины будут работать?

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    • Елена Пляскина:
      26.03.2020 в 13:10

      Пока информации по ним нет. Мы следим за обновлениями, сразу сообщим, как станет ясно

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