Ночные клубы и кафе в торговых центрах закроют для посетителей

Главный санитарный врач Владимирской области выпустил новое постановление, ужесточающее ограничительные меры. Новый документ касается сферы развлечений и заведений общепита. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа, с 27 марта свои двери для посетителей закроют ночные клубы и дискотеки региона.

Параллельно закрываются детские игровые комнаты в торговых центрах.

Прекратят работать и фуд-корты в торговых центрах. Пока еще держатся кафе и рестораны с «отдельным залом обслуживания». При этом там вводится запрет на курение кальянов. Все это с отрытой датой, до особого распоряжения. Приводим полный текст документа:

Ранее «Призыв» сообщал, что с 27 марта все бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие заведения досуга, в том числе и частные, должны закрыться для посетителей до особого распоряжения.

Елена Пляскина

Фото: behance.net