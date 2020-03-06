Неправильный мёд обнаружили в Камешковском районе

Неправильный мёд фасовало и реализовывало предприятие из Камешковского района. Эксперты управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили в нем гидроксиметилфурфураль. Это вещество образуется в результате распада сахаров, что не соответствует требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции». И хотя опасность его на данный момент для человека не доказана, исследования предполагают его потенциальную токсичность и канцерогенность.

— Содержание данного химического вещества является одним из критериев для установления сроков хранения пчелиного мёда, а также выявления фальсификатов, — уточняет пресс-служба Россельхознадзора.

Производителю выдано предостережение о прекращении выпуска продукции.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирских сыроваров оштрафовали за кишечную палочку.

Ольга Ефремова

Фото: medvoblago.ru