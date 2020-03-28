Неотложных и заразных больных разрешили госпитализировать в виде исключения

Запрет на госпитализацию больных, введённый до 30 апреля 2020 года, частично смягчён. Вчера главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, где привела перечень недужных, которых госпитализировать в карантинный период всё же разрешается. Это страдающие заболеваниями люди, для которых отказ в медицинской койке и уходе может обернуться угрозой жизни, а также те, кто имеет заболевания, входящие в перечень социально значимых или представляющих опасность для окружающих.

Запрет на госпитализацию был введён на территории Владимирской области 25 марта 2020 года.

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждён постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715. В него входят такие болезни, как туберкулёз, разные формы гепатита, ВИЧ, злокачественные новообразования, педикулёз, различные инфекционные заболевания, а также те, что передаются половым путём. В этом же списке фигурируют психические расстройства и расстройства поведения. Так что буйных владимирцев в случае необходимости в скорбные дома могут «откомандировать».

Кроме того, главный государственный санитарный врач по Владимирской области разрешила пациентам, планово посещающим дневной стационар в амбулаторных медучреждениях, пройти курс лечения до конца. Внесены исключения и в запрет на профосмотры. Их разрешили проходить при трудоустройстве на работу, по направлению призывной комиссии, а также для медико-санитарной экспертизы. Один из пунктов касается вакцинации населения. В качестве исключения таковая разрешается новорождённым в родильных домах и перинатальных центрах, а также иммунизация людей по эпидемическим показаниям.

Как сообщал ранее «Призыв», постановление № 1777 от 25.03.2020, в которое внесены нынешние изменения, вводило полный запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа. Ограничительные меры в медицине связаны с распространением коронавируса.

Михаил Майоров

Фото «Призыва»