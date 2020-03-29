Нелегальных перевозчиков Владимира убирают с маршрутов

Администрация Владимирской области объявила войну нелегальным перевозчикам, работающим на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Самые крутые меры будут приниматься во Владимире — здесь «бомбил» больше всего. С площади владимирского вокзала ежедневно стартуют не зарегистрированные в качестве пассажирского транспорта «ГАЗели», отвозящие людей до Мурома, Судогды, Гусь-Хрустального, Вязников или Меленок. Есть те, курсируют по времени, а есть отходящие после наполнения салона автобуса.

Объем нелегальных перевозок составляет около 30-40% от регионального пассажиропотока, считают в «Белом доме».

В связи с ограничительными мероприятиями по распространению коронавирусной инфекции пассажиропоток на регулярных рейсах резко сократился. Перевозчики забили тревогу. Чтобы хоть как-то компенсировать их потери, власти решили расчистить ряды нелегалов.

— У добросовестных законопослушных перевозчиков нелегалы крадут более трети прибыли, создавая им угрозу вплоть до предбанкротного состояния. Но самое главное — из-за нелегальных перевозчиков наши земляки подвергаются рискам! Тем более сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции. Никому не известно, проводится ли ими дезинфекция автобусов, осмотр водителей на состояние здоровья, на трезвость, соблюдается ли режим труда и отдыха водителей, чтобы быть уверенными в том, что те не уснут за рулём, — объяснил эти риски глава региона Владимир Сипягин.

Специалисты госпредприятия «Владимирский автовокзал» проводили наблюдение, по результатам которого выяснилось, что нелегалы имеют порядка 13 автобусов, работающих на десяти наиболее популярных маршрутах. По предварительным подсчётам, их общий доход от нелегальных перевозок составляет не менее 3,5 миллионов рублей в месяц.

Территориальный отдел транспортного контроля и государственного автодорожного надзора совместно с органами ГИБДД регулярно проводят проверки, выявляют автобусы без документов, выписывают штрафы. Есть нелегалы и среди водителей машин. Они собирают пассажиров под мостом. Там ввели запреты на остановку транспорта. Больше месяца там ежедневно дежурят инспектора ДПС.

На региональном уровне создана межведомственная рабочая группа из числа сотрудников администрации, Законодательного Собрания области и сенаторов Совфеда. Они направят свои предложения по совершенствованию контроля и наказанию нелегальных перевозчиков.

Как «Призы» сообщал ранее, рабочая группа также создана среди депутатов Заксобрания по состоянию рынка регулярных перевозок. Депутаты готовы оказать поддержку перевозчикам, которых снимают с рейсов, а также пассажирам, недовольных новыми малогабаритными автобусами.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»