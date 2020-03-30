Неделя карантина. Как пережить самоизоляцию с ребенком?

Мы оказались там, где оказались. И придется приспосабливаться жить в новом мире. Глупо отрицать опасность, глупо бойкотировать карантин, которого в официальном смысле на момент написания текста нет. По сети ходит информация (не уверена в ее достоверности), что в Китае после карантина стало больше разводов. Действительно, быть запертым в четырех стенах даже с очень любимым человеком – то еще удовольствие. Но если от надоевшего мужа можно избавиться. А жена, как говорится, не стена, то как быть с ребенком? Обожаю моего сына. И неделя «удаленки», пока работал его детский сад, была, что называется, «убить двух зайцев»: работа делалась, а параллельно убиралась квартира и готовилась еда.

А вот на следующей неделе он заболел и остался дома со мной. И тут уже все пошло по сценарию «за двумя зайцами погонишься…» Потом президент объявил каникулы, что для меня в первую очередь означает – НЕТ САДИКА! Как мне остаться хорошей мамой? Да никак. Для моего ребенка я лучшая мама из всех возможных, и ничего для этого делать не нужно. А вот как сохранить свое и его психическое здоровье? Давайте попробуем вместе, ведь сегодня в такой ситуации оказались очень многие родители.

Глава 1. Сон

Разрешите представиться, Юлия Назарова, консультант по детскому сну с дипломом (чем только не займешься в декрете). И первое, что я настоятельно рекомендую родителям на карантине – максимально сохранить обычный режим сна и бодрствования. Это полезно и вам, и ребенку. Здоровый сон укрепляет иммунитет, ребенок, каким бы он ни казался революционером, на деле очень консервативен (почти каждый) и любит, чтобы новый день структурно и семантически был похож на предыдущий. Поэтому да – не выключайте будильник, просыпайтесь в одно и то же время и в будни, и в выходные, и на каникулах, и на (в) карантине.

Другое дело, что вставать сразу после пробуждения вовсе не обязательно. Чем заняться в кровати, читайте в следующей главе. Ложиться тоже нужно в привычное время. А вот если привычное время для вашего ребенка приближается к полуночи, то карантин – отличная возможность для того, чтобы перейти к раннему укладыванию. Вы знали, что для дошкольников и даже младших школьников физиологичное время отхода ко сну – 20-21 час? Вот пошаговая инструкция, как передвинуть позднее время укладывания:

И еще одна важная вещь: не пренебрегайте дневным сном. Если вы сейчас его потеряете, то уже не вернете. Дети трех-четырех лет в нем все еще очень нуждаются. Я часто сталкиваюсь с тем, что ребенок спит в садике, а дома – нет. И причина тут только в родителях – значит, дневной сон именно вам не слишком-то и нужен. Вот воспитателю он очень нужен, ведь тридцать не выспавшихся детей – это ужас-ужас, а один-два – не сильно большая проблема. Так что, если ваш сын или ваша дочь спит днем в садике, постарайтесь уложить его или ее и дома тоже. Можно лечь вместе, вам дневной сон точно не помешает, правда? Исследователь детского сна, доктор Вайсблут пишет, что к семи годам почти все дети больше не нуждаются в дневном сне, а вот после двадцати почти все взрослые в нем нуждаются. Но кто же может его себе позволить?

Глава 2. «Сонные» игры

Если вы бодрячком подскакиваете по будильнику, можете пропустить эту главу и перейти к следующей. Эта информация для таких же, как и я, любителей поваляться и попереставлять будильник. Если ваш ребенок уже бодр и весел, а вам нужно еще минут 15-20 на загрузку системы, можно предложить ему проиграть. Вот мой топ-2 «кроватных» игр.

Первая называется «Магнито». Заключается она в том, что ребенок лезет к вам, а вы его хватаете и говорите, что он примагничен и теперь не сможет выбраться, если не нажмет на кнопку. Ребенок ищет кнопку, нажимает, вы его отпускаете. Повторяете до бесконечности раз. Ребенок доволен, вы – лежите.

Для второй вам понадобится набор доктора. Говорите ребенку, что вы болеете, и нужно вас полечить. Он с радостью померит вам температуру, сделает укол и даже отрежет кусочек пальца на анализы. Ребенок доволен, вы – лежите.

Глава 3. Мультики

Пора вставать, работать, готовить завтрак, умываться. Слава тебе, Уолт Дисней, что придумал мультипликацию для детей! Это, во-первых, дает родителям передышку, во-вторых, можно провести время вместе с ребенком за просмотром чего-то интересного. В сети есть куча подборок мультиков веселых, обучающих, красивых. Поищите подборку Антона Долина – там есть много интересного. У него я подсмотрела идею показать сыну «Мой сосед Тоторо»(0+) Хайао Миядзаки. Если вдруг вы не видели, посмотрите обязательно вместе с ребенком: даже если не искать там шесть-семь смысловых слоев (а они там есть), можно просто с интересом наблюдать за приключением двух сестер, лесного хозяина Тоторо и других удивительных существ. А еще более удивительно, что мультфильм снят в 88 году. Мой ровесник.

После того, как «Тоторо» был просмотрен стотыщмиллионов раз, я решила еще поэкспериментировать с Миядзаки. «Ведьмина служба доставки» пока никак, а вот «Рыбка Поньо на утесе» (6+) очень даже как. Это интерпретация вечной темы русалочки: история про рыбку, которая хотела стать человеком. Про дружбу, про дом, про жизнь. Очень красивый, очень советую.

Третий мультик – это отечественный сериал «Катя и Эф»(0+) . Им часто пренебрегают, а зря. Каждая серия – подробный рассказ о какой-то сфере жизни, например, как делают шоколад, как летают самолеты, кто такие биологи. Я тоже узнала из него много нового. Вы вот знали, что на круизных лайнерах есть специальная капсула обозрения, на которой можно облететь корабль, чтобы не забыть, что ты вообще-то в море, а не в большом отеле.

Глава 4. Книжки

Чуковский, Маршак, Барто – их вы, конечно, знаете наизусть. А читаете ли вы детям Хармса? Потрясающая смесь зауми с классическим детским стихом. Сын в восторге от книги, несмотря на то, что там практически нет картинок: завораживает ли его ритм или легкое безумие?

— А вы знаете, что СО?

А вы знаете, что БА?

А вы знаете, что КИ?

Что собаки-пустолайки

Научилися летать?

Научились точно птицы,-

Не как звери,

Не как рыбы,-

Точно ястребы летать!

Бьёрн Рёрвик и Пер Дюбвиг «Акулиска врад редиски и другие истории о лисе и поросенке» (0+) — сумасшедшие иллюстрации, как будто нарисованные ребенком. Очень стильное оформление. Я считаю, что нужно, чтобы дети как можно раньше знакомились с разными техниками живописи, поэтому очень важно обращать внимание на художника. Сюжет – истории о двух друзьях – лисе и поросенке-хвост-морковкой. Очень смешная и небанальная книга:

— Они пришли к Корове, но она сидела на своем подушковом дубе, и ничего хорошего это не обещало. Когда Корова сидит на дереве, то лучше не приставать к ней с вопросами, она этого не любит.

Джон Классен «Где моя шапка?» (3+). Детективная история с открытым финалом и минимумом текста. Медведь ищет свою шапку, находит вора и расправляется с ним… или отпускает, спросите ребенка, что он думает по этому поводу. Постмодернизм в чистом виде и метаирония в чистом виде:

-Крот, может быть, ты видел мою шапку?

-Очень может быть. А что такое шапка?

Марианна Дюбюк «Я не твоя мама» (0+). Изящный способ рассказать ребенку, что он приемный. Шучу. Это история про белку Отто и Пушистика, которого судьба подкинула ему под дверь. Отто не планировал становится ничьим родителем, а уж тем более мамой:

-Мама! – пискнуло существо, согревшись под одеялом.

-Да нет же! Я не твоя мама! Меня зовут Отто.

-Ми! Ми-ми-ми! – не отставало существо.

-Ладно-ладно, пускай будет ми-ми-ми.

Пускай эта неделя карантина тоже будет ми-ми-ми! Берегите себя.

Юлия Назарова

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