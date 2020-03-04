Не надо делать дороги. Давайте делать внедорожники!

Если проблема — вечная, значит, просто выбрана неверная тактика борьбы с ней. Нужно менять подходы. Автор «Бредешка» Николай Лившиц предлагает оригинальный способ решения «дорожного вопроса». Если его вариант покажется вам фантастическим, не судите строго. Он хотя бы попытался…

Расшифровка программы:

Я считаю, мне повезло, я пешеход — люблю ходить на своих двоих. Какая у пешехода неприятность весной? Ну, окатит машина. Ну, в лужу угодишь. Ну, навернёшься разок-другой. Или дождик в темечко брызнет. Красота! Другое дело — автомобилисты. Сел к ним в машину — понял, что люди рискуют каждый час и каждую секунду. Потому что действуют в зоне неочевидности. Дорога по весне довольно условна: асфальт то есть, то нет.

Я не хочу повторять банальные вещи про дороги, и даже фраза о том, что во Владимире не приживается асфальт, уже потеряла свою свежесть. Да, не приживается, и причины сто раз описаны: мухлёж при проведении работ, некачественные стройматериалы, устаревшие регламенты и так далее. Универсальной «отмазкой» всегда была погода — она как-то не так перепадала, как надо бы. Асфальт сошёл, нам толкуют: виноваты перепады погоды — то заморозки, то оттепель. Но нынешняя весна, зараза такая, и этот аргумент опровергла. Заморозков нет, тепло, а асфальт обиделся и ушёл. Ямы, ухабы, трещины. Про разметку я не говорю, её и осенью не было.

Можно сколько угодно плакаться, вспоминать о дураках и дорогах, но это тоже глупое занятие, поэтому у меня есть предложение. Ну, не везёт нам с асфальтом. Ну, не наше это. Швеция, Финляндия, другие северные страны и с морозами, и без морозов кладут это дело гладко, а у нас никак. Значит, не надо мучиться. Выше головы не прыгнешь. Выдумаем что-нибудь другое. Как говорил герой фильма «День выборов-2»: не можете найти ботинки под ведущего, ищите ведущего под ботинки.

Если мы не умеем делать дороги, то нам надо делать транспорт под те дороги, которые мы делать умеем.

Я бы даже больше сказал: не надо нам делать никакие дороги — это пустая трата денег, закапывание миллиардов в землю. Достаточно содержать основные магистрали под перевозку грузов и туристов. Всё. Легковушек туда не пускать, и вообще легковушка – это машина вчерашнего дня. По обычным дорогам, которые довольно скоро превратятся в направления, пустим приспособленный для этого транспорт. Уазики, трактора, мотоциклы «Урал». Что самое ценное — это всё отечественного производства, и всё это ещё выпускается.

«Уралы» делают. Уазики тоже. С тракторами похуже, но в Камешково сейчас начали выпускать что-то типа «тыр-тыр-Митя». Небольшие, удобные, а для того, чтобы в магазин съездить или к родне в соседний город, больше и не надо. Там, правда, чешские комплектующие, но потом можно навостриться, перейти на свои. «Уралы» в Свердловской области собирают. Хорошие, кстати, модели, внешне не хуже БМВ или «Харлей Дэвидсон». Зверь-машина, 750 кубиков. Стоит, правда, прилично, под 700 тысяч, если новый, но и б/у полно – от сотки и выше. Запчастей — море. С уазиками тоже всё понятно. Наша машина. С детства помню. В фильмах про колхозы. Шукшин на таком ездил — помните «Когда деревья были большие»?

Вот, это же наше всё! И вы смотрите, сколько выгод сразу. Дороги строить не надо, миллиарды экономим. Толчок отечественному автомобилестроению. Пинище, можно сказать, пырым. Наши конструкторы начнут думать над бюджетными моделями. А то сделали «УАЗ Патриот» под буржуйские джипы — не надо! Брезентик натянем, фанерку приколотим, цена упадёт в разы. Зато каждый может себе позволить. Ну, раньше же асфальт не клали, а движение было. Всё, что едет: грузовичок, мотоцикл, буханки, «козлики», наконец, гужевой транспорт — это можно использовать в отсутствии твердого покрытия. Причём тем самым мы обретаем самобытность, неповторимость.

Сейчас мы стесняемся того, что у нас плохие дороги. А так мы будем уникальны: страна без дорог. Это же наше УТП, как сейчас говорят.

Конечно, многие начнут канючить: скорости будут не те, иногда и вовсе ни пройти ни проехать. Но здесь надо подойти философски. Знаете, как Дмитрий Быков описывал диалог двух миллиардеров — Абрамовича и Мамута. Мамут хотел чего-то купить такое большое, бизнес какой-то, но всё сомневался, менжевался и хотел у более опытного Романа Аркадьевича совета спросить: брать — не брать? И вот как-то прижал того в лифте: скажи, мол, стоит или нет? А экс-губернатор Чукотки смотрит на него большими печальными глазами и говорит: «Ты представляешь, чем всё это кончится?». Мамут: «Что кончится? Вот ситуация? В стране? Что?». Абрамович говорит: «Всё. Жизнь наша». Мамут: «Ну да, в общем-то». И Абрамович ему: «Вот из этого и надо исходить».

Друзья, не надо никуда торопиться. Может, иногда стоит пойти своей дорогой. Хреновой, но своей. Если всё равно никаких других дорог нет.

Фото: mtdata.ru и cdn.photosight.ru