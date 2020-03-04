Не хочу, не буду! Как реагировать на детское «нет»?

Не хочу есть, не пойду гулять, не буду одеваться! Кому из родителей не знакомы эти категорические детские заявления, которые появляются почти одновременно с умением говорить. В психологии столь воинственное поведение маленьких упрямцев называется кризисом двух-трех лет. И наступает он тогда, когда ребенок начинает осознавать себя личностью.

Почему маме не стоит настаивать на своем и ломать малыша, чем опасна привычка слепого подчинения страшим, почему в детстве важно научиться говорить «нет» и в каких ситуациях родительский запрет просто необходим, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

Наталия Фельдман о кризисе трех лет:

В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он начинает говорить «Нет!» и «Я сам!». В психологии это называется кризис трех лет. К этому возрасту малыш осознает себя самостоятельной личностью. Отдельной от мамы. И начинает отстаивать свои права.

Какие чувства это вызывает? Иногда раздражение. Например, мы куда-то торопимся. Нам нужно быстро одеть ребенка. А он отказывается обуваться.

Что делать в такой ситуации? Давайте представим: в 8 вечера вам звонит начальник и говорит, что вы немедленно должны явиться на работу. Вы говорите: «Нет!». В ответ он начинает орать. Как вы отреагируете? Наверное, не очень позитивно. А чем вы отличаетесь от вашего ребенка, который отказывается, например, одевать вот эти сандалики? Ничем. Вы такой же человек, как и ваш малыш.

О том, что ребенок личность:

Запомните, ребенок в любом возрасте – это личность. Не всегда до конца сформированная. И поэтому родители заботятся о нем, опекают, оберегают.

У этого человека есть свои желания и потребности. И в тот момент, когда он говорит «Нет!», это значит, что ему что-то не нравится. Вместо того чтобы разобраться, вы на него кричите. Вы раздражены. Впихиваете его в эти сандалики и куда-то торопитесь.

О том, что у вредности всегда есть причина:

Ребенок в возрасте 2-3 лет редко осознанно вредничает. Чаще всего это связано с физическими неудобствами. Причин может быть много, но для вашего ребенка эти причины важны. И если ваш ребенок сказал вам «нет», разберитесь почему. И в итоге вы потратите меньше времени.

О том, что сильный не всегда прав:

Есть отсроченный негативный эффект от того, что вы переламываете ребенка. Вы закладываете в него установку: кто сильнее, тот и прав. Более взрослых и сильных надо слушаться. А это к каким рискам приводит? В подростковой компании ему скажут: «Все курят, и ты кури!» И он закурит.

То есть, настаивая на своем, игнорируя детское «нет», вы учите ребенка подчиняться сильному. Он будет подчиняться в итоге не только вам, но и другим людям. И в ситуации, когда его в 8 вечера зачем-то вызвали на работу, встанет и побежит.

О важных родительских «нет»:

Есть случаи, когда взрослые «нет» важны и нужны. Это реальная физическая опасность: огонь, тонкий лед, другие опасности. Вот здесь вы можете реагировать без объяснения и прочего. А уже потом спокойно пояснить, почему вы так себя повели. Ребенок должен понимать, что у вашей настойчивости есть причины. И что они продиктованы заботой.

И завершении хочется сказать, что человек, который говорит решительное «нет», тому, что для него является неприемлемым, сохраняет свою личность и вызывает уважение у окружающих. С таким человеком считаются. Так дайте возможность своему ребенку научиться защищать свои границы и понимать себя.

Подготовили Наталия Фельдман, Дарья Ермолина

Верхнее фото: sovetclub.ru