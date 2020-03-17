Наш земляк Олег Ребров: в каких фильмах снимался актер

Олег Ребров родился во Владимире 17 марта 1987 года. Учился он в областном колледже культуры и искусства. А параллельно с учебой с 2006-го по 2008 год работал во Владимирском театре драмы. После окончания режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС в 2012 году Олег Ребров стал работал в Московском ТЮЗе. А в 2016-м был приглашен в Театр им. Маяковского. На счету молодого актера около десятка ролей в театре и более 20 – в кино. Несмотря на то, что играет он в основном эпизодические и второстепенные роли, зрители отмечают его высокий актерский потенциал. С помощью этого теста давайте вспомним работы нашего талантливого земляка.
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