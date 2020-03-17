Наш земляк Олег Ребров: в каких фильмах снимался актер

Олег Ребров родился во Владимире 17 марта 1987 года. Учился он в областном колледже культуры и искусства. А параллельно с учебой с 2006-го по 2008 год работал во Владимирском театре драмы. После окончания режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС в 2012 году Олег Ребров стал работал в Московском ТЮЗе. А в 2016-м был приглашен в Театр им. Маяковского. На счету молодого актера около десятка ролей в театре и более 20 – в кино. Несмотря на то, что играет он в основном эпизодические и второстепенные роли, зрители отмечают его высокий актерский потенциал. С помощью этого теста давайте вспомним работы нашего талантливого земляка.

В каком шпионском сериале 2018 года Олег Ребров сыграл сотрудника КБ «Север», разрабатывающего секретное оружие? Паук Шакал Операция «Сатана» Правильно! Неправильно! - В каком комедийном сериале СТС Олегу Реброву пришлось перевоплотиться в печально знаменитого Дантеса? Пушкин Большая игра Как я стал русским Правильно! Неправильно! - В какой эпической кинокартине режиссера Сергея Урсуляка посчастливилось играть Олегу Реброву? Исаев Тихий Дон Ликвидация Правильно! Неправильно! - В каком биографическом сериале 2015 года Олег Ребров стал заклятым врагом всенародно любимого певца Валерия Ободзинского? Карнавал Вечная весна Эти глаза напротив Правильно! Неправильно! - В каком криминальном сериале режиссера Юрия Мороза Олег Ребров сыграл участкового Буряка? Игрок Инквизитор Черный квадрат Правильно! Неправильно! - В каком мелодраматическом сериале 2012 года Олег Ребров работал на одной площадке с Ириной Пеговой? Маша в законе Подруга особого назначения Варенька. И в горе, и в радости Правильно! Неправильно! - В съемках какого популярного сериала Первого канала принял участие Олег Ребров? Метод Есенин А у нас во дворе... Правильно! Неправильно! - В каком известном сериале, рассказывающем о нелегких буднях сотрудников транспортной милиции, начал свою кинокарьеру Олег Ребров? Выходите без звонка Москва. Три вокзала Немедленное реагирование Правильно! Неправильно! - В каком документально-игровом проекте Первого канала Олег Ребров стал Иваном Грозным? Романовы Рюриковичи Четыре Ивана Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Наш земляк Олег Ребров: в каких фильмах он снимался? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook