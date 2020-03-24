Нарушителей обязательного режима самоизоляции будут наказывать

Жители Владимирской области, вернувшиеся из зарубежных поездок, должны самоизолироваться на две недели. Игнорирование режима грозит им наказанием, напоминает региональное управление Роспотребнадзора. Нарушителей могут оштрафовать, сумма варьируется от 100 до 1000 рублей. Возможно наказание и по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) — до пяти лет лишения свободы.

Если у вернувшегося из-за границы нет возможности изолироваться дома, например, человек проживает в многодетной семье или общежитии, ему предложат поехать в обсерватор. Сейчас в области работает два пункта, один в городе Струнино, другой накануне открылся во Владимире, на базе санатория «Заклязьменский».

На данный момент, согласно информации регионального Оперативного штаба, под медицинским наблюдением находится 3423 человека, 4226 – уже снято с учёта. Всего проведено 565 исследований на коронавирус. Официально все анализы отрицательные — ни одного заболевшего COVID-19 во Владимирской области не выявлено.

Телефоны «горячей линии»: — департамента здравоохранения: 8-800-707-42-52 — Роспотребнадзора по Владимирской области: 8-800-200-05-45

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе закрывают бассейны и спортивные центры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Елена Пляскина

Фото: ttg-russia.ru