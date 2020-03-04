Начался прием заявлений на получение материнского капитала на первенца

Во Владимирской области начался прием заявлений на получение материнского капитала за первого ребенка. В первый день, 3 марта, было приняло 17 заявлений, 5 из них подано во Владимире. Документы принимаются в клиентских службах ПФР в городах и районах региона. Согласно поручению президента, с 1 января текущего года за первого ребенка теперь положен материнский капитал в размере 466 617 рублей. Важное условие – первенец должен быть рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года.

Также для семей, в которых в этом году года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала, напоминает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что названа дата начала приема заявлений от жителей Владимирской области для назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Документы можно подавать с 1 июля текущего года.

Ольга Ефремова

Фото: csznlr.ru