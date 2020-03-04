На пешеходном переходе в районе Содышки сбили женщину

Наезд на пешехода на нерегулируемом переходе произошел на улице Горького во Владимире. 58-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» по правилам дорожного движения. Пешехода госпитализировали с очень серьезными переломами и ушибом головного мозга. ДТП произошло накануне вечером. На улице уже было темно, но на участке было включено наружное освещение.

С Нового года только на дорогах Владимира зарегистрировано 44 наезда на пешеходов. Аварийность подскочила в два раза по сравнению с прошлым годом. 25 ДТП произошли именно на пешеходных переходах. ГИБДД выходит в рейды.

— Дополнительные наряды ДПС будут выставлены у переходов и на аварийных участках дорог. Главное — профилактика. Цель — не наказать, а предупредить. Будут также привлекаться сотрудники других служб ГИБДД, — рассказал «Призыву» старший инспектор городского отдела ГИБДД Валерьян Шируков.

Многие водители среди причин ДТП называют состояние дорог. Все в один голос жалуются, что нет ни разметки, ни освещения, людей на пешеходных переходах не видно.

— Ям на дорогах огромное количество. Пока их объезжаешь, теряешь контроль над тем, что происходит на проезжей части. Посмотрите, сколько в последнее время столкновений транспорта и наездов на пешеходов. Все от этого, — считает водитель Александр.

В авариях во Владимире погибли 8 и пострадали 39 пешеходов!

Ямочный ремонт в областном центре начинается. Как пояснили в мэрии, подрядчик определен, будет работать поэтапно в каждом из районов города. В центре внимания — магистрали с наиболее интенсивным движением транспорта.

Как «Призыв» сообщал ранее, двоих пешеходов насмерть сбили у химзавода. Спустя сутки у этого участка дороги появились пешеходные ограждения.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»