На пешеходном переходе в районе Содышки сбили женщину

Аварийность на "зебрах" зашкаливает

Наезд на пешехода на нерегулируемом переходе произошел на улице Горького во Владимире. 58-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» по правилам дорожного движения. Пешехода госпитализировали с очень серьезными переломами и ушибом головного мозга. ДТП произошло накануне вечером. На улице уже было темно, но на участке было включено наружное освещение.

С Нового года только на дорогах Владимира зарегистрировано 44 наезда на пешеходов. Аварийность подскочила в два раза по сравнению с прошлым годом. 25 ДТП произошли именно на пешеходных переходах. ГИБДД выходит в рейды.

Дополнительные наряды ДПС будут выставлены у переходов и на аварийных участках дорог. Главное — профилактика. Цель — не наказать, а предупредить. Будут также привлекаться сотрудники других служб ГИБДД, — рассказал «Призыву» старший инспектор городского отдела ГИБДД Валерьян Шируков.

Многие водители среди причин ДТП называют состояние дорог. Все в один голос жалуются, что нет ни разметки, ни освещения, людей на пешеходных переходах не видно.

Ям на дорогах огромное количество. Пока их объезжаешь, теряешь контроль над тем, что происходит на проезжей части. Посмотрите, сколько в последнее время столкновений транспорта и наездов на пешеходов. Все от этого, — считает водитель Александр.

В авариях во Владимире погибли 8 и пострадали 39 пешеходов!

Ямочный ремонт в областном центре начинается. Как пояснили в мэрии, подрядчик определен, будет работать поэтапно в каждом из районов города. В центре внимания — магистрали с наиболее интенсивным движением транспорта.

Как «Призыв» сообщал ранее, двоих пешеходов насмерть сбили у химзавода. Спустя сутки у этого участка дороги появились пешеходные ограждения.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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