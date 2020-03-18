Мужчина погиб на пожаре в селе Красное Заречье

Пожар в Юрьев-Польском районе унес жизнь 61-летнего мужчины. Мать погибшего сумела выбраться из горящего дома. Возгорание произошло накануне вечером в селе Красное Заречье. Сообщение о пожаре поступило в 22.04. Из-за того что дом был деревянным, огонь быстро распространился. Когда пожарные были на месте, на всей площади горел не только сам дом, но и гараж с двумя хозпостройками. Также огонь перекинулся на крышу соседнего дома.

Общая площадь пожара составила 174 кв. метра.

— Благодаря слаженным действиям пожарных огонь не перекинулся на другие строения и не уничтожил полностью соседний дом, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте пожара работали 22 человека и 7 единиц техники. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что в доме проживали мама с сыном.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Камешковском районе погибла женщина.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области