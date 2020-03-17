Музеи и кинотеатры усилили профилактические меры на время пандемии коронавируса

Профилактические меры в борьбе с коронавирусом дошли до культурно-развлекательных организаций. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника приняло решение до 1 мая ограничить проведение мероприятий с участием более 1000 человек. То есть никаких фестивалей и народных гуляний ждать не придется. Экскурсии и выставки в музее проводятся в штатном режиме.

Музейным работникам, контактирующим с посетителями, будут выдаваться медицинские маски. Среди сотрудников уже проведен инструктаж о профилактике коронавирусной инфекции. Ежедневно им будут измерять температуру, в помещениях проводить влажную уборку.

— Мы со своей стороны берем обязательства почаще убираться. Обрабатывать полы, дверные ручки. Но дезинфекция не распространяется на экспонаты. Их же руками нельзя трогать, — пояснили в пресс-службе ВСМЗ.

Сейчас во Владимирской области на карантине по COVID-19 находятся 136 человек.

С 16 марта во Владимире вступило в силу постановление городской администрации «О введении режима повышенной готовности». «Призыв» поинтересовался, как сейчас будут работать городские кинотеатры. Ведь за день, если это касается выходных, здесь проходит более тысячи человек.

— Приказов о запрещении проведения массовых мероприятий у нас нет, но прошли отмены глобальных премьер — таких фильмов, как «Тихое место», «Мулан» и «Новые мутанты». Пока их выход перенесли на неопределенный срок, — пояснили в «КиноМаксе».- Сейчас в кинотеатре распространяем информацию о том, как выявить вирус, как себя обезопасить. Все рекомендации по уборке и дезинфекции у нас выполняются.

В другом кинотеатре — «РусьКино» в Добром — ситуация аналогичная. Эту неделю здесь работают в штатном режиме.

— В принципе у нас в том же режиме всё остается, — говорят в «РусьКино». – У нас большой зал рассчитан на 550 мест. Билеты на все места продаются. Работает в обычном режиме. Но эту неделю мы смотрим на ситуацию. Возможно, потом и будут приняты какие-то меры.

Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня более пятисот школьников не пошли учиться из-за коронавируса.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»