Мусорные завалы «достали» жителей Ленинского района

А воз и ныне там… Жители Владимира с улиц Белоконской, Балакирева, Университетской, Нижней Дубровы, а также Центральной в микрорайоне Пиганово, как и в начале года, испытывают проблемы с вывозом мусора. Его убирают не по графику (да и графиков, собственно говоря, нет — на площадках они не висят), из-за чего на контейнерных площадках образуются мусорные завалы. Региональный оператор — компания «Биотехнологии» обещала наладить работу до конца зимы: зима ушла, лучше не стало. Мусор складывать некуда, его оставляют у заборов и домов. Регоператор в отсутствии графиков винит управляющие организации — те должны были составить их для жителей. Но в этом ли беда? Людей раздражает не отсутствие расписания, которое оператор не выполняет, а отсутствие работы, провоцирующее вонь и антисанитарию.

— Мы графики согласовали еще в феврале, — настаивает представитель регоператора «Биотехнологии» Альберт Скворцов. — Дело управляющих компаний — вешать таблички на контейнерных площадках. Это их обязанность, Крупногабаритный мусор вывозим по обращениям и в среднем раз в неделю.

Но вот снимки мусорных завалов с Нижней Дубровы, которые прислал в «Призыв» житель областного центра Николай Силантьев. На них наглядно видно, что проблема не в крупногабаритном мусоре (точнее, не только в нём), а в самом обыкновенном, бытовом. Много его. Через край, в прямом смысле слова.

Не решена проблема и с углубленными контейнерами, которые в избытке установлены в Ленинском районе Владимира.

Углубленные контейнеры переполнены. Регоператор уверяет, что по зиме, после январских праздников, от мусора их очистили, но его снова накидали. Крышки местами сломаны, запах из люков — ужасающий. «Биотехнологии» заявляют, что не вправе трогать данное имущество — оно чужое, принадлежит собственникам жилья. Как информировал «Призыв», от жителей требуют закопать ямы и убрать углубленные контейнеры, потому что у регоператора нет техники для их обслуживания. Но почему люди должны нести затраты из-за затеянного отнюдь не по их инициативе передела рынка? Их вполне устраивал старый оператор, но раз уж появился новый игрок, он вполне мог бы взять на себя часть убытков, нанесённых жителям его появлением.

…Завершается уже третий месяц реализации мусорной реформы. Утихли возмущения по поводу требований вывоза мусора ежедневно, смирились люди и с ростом тарифа. Но нарекания остаются. Большинство недовольных уже взяли за правило теребить диспетчерские регоператора. Не всегда оперативно, но тот реагирует такие на адресные обращения.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»