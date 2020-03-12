Мультики в Суздале – лучшее лекарство от коронавируса

11 марта в городе Суздале начал свою работу юбилейный 25-й Открытый российский фестиваль анимационного кино. Традиционная его форма – это смотр лучших мультфильмов, сделанных за год. С 11 по 15 марта на фестивале будут показаны десятки часов российской анимации. Кроме того, в рамках его программы пройдут многочисленные творческие и деловые встречи, на которых определяются новые тенденции и направления анимационного кино. К сожалению, из-за угрозы COVID-19 свой приезд на фестиваль отменил знаменитый японский кинорежиссер Кодзи Ямамура. Директор фестиваля Александр Герасимов на пресс-конференции отметил, что это был единственный отказ от участия в фестивале.

-Да вы что?! Суздаль – намоленное место. Это лучшее средство от коронавируса! А мультики в Суздале – это вообще ударная доза! – озвучил мнение большинства участников фестиваля Александр Петрович.

В конкурсной программе представлено 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. Помимо конкурсных работ на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив. Каждый фестивальный день начинается с «Утренней зарядки» — программы фильмов детских анимационных студий, среди которых и работы юных владимирских мультипликаторов из киномастерской «Начало», базирующейся в областном Киноцентре. Вход на все просмотры свободный и бесплатный. Программу и расписание фестиваля смотрите здесь.

Основная фестивальная площадка фестиваля – Главный туристический комплекс города Суздаля.

Но с каждым годом расширяется и региональная программа фестиваля. Так, в акции «Открытая премьера» задействованы 38 площадок на территории Владимирской области. Самая большая из них – Областной Дворец культуры и искусства, где школьники 12 марта в 14.00 смогут увидеть новейшие российский мультфильмы и проголосовать за наиболее понравившиеся.

— Традиционно вся сетка наших мероприятий по региону сориентирована на дома культуры, которые у нас преобразились, — рассказала директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. — И мы очень хотели, чтобы в них после ремонтов побывал анимационный фестиваль. И «Открытая премьера» пройдет у нас на базе новых кинозалов, созданных в регионе в рамках Фонда кино.

13 марта в 18.00 в Областном доме работников искусств состоится творческая встреча с историком анимации Сергеем Капковым. В Юрьеве-Польском, поселках Балакирево, Боголюбово, Красное Эхо, Красная Горбатка, Ставрово и селе Григорьево Гусь-Хрустального района перед маленькими зрителями выступят: российский композитор и детский писатель Татьяна Залужная (Любаша), автор и исполнитель детских песен Раиса Нурмухаметова (Раиса Нур) и актриса Лариса Брохман, голосом которой говорит множество современных анимационных героев. Творческие встречи проведут детские писатели: Дарья Герасимова, Ирина Богатырева, Анна Матасова и Хельга Патаки.

Анимационная студия «Паровоз» организует для владимирских малышей праздничную юбилейную программу.

— В этом году исполняется пять лет анимационной студии «Паровоз», — прокомментировала это событие Елена Ермакова, директор ГБУК ВО «Киноцентр». — И они очень любезно согласились провести большой праздник. Он начнется 14 марта в 12 часов дня в «РусьКино». Это будут мастер-классы по раскрашиванию фигурок, фотозона, выступление ростовых кукол узнаваемых героев мультфильмов. А по окончании интерактивной программы в кинозале состоится полуторачасовой показ новых серий мультфильмов, которые еще нигде не показывались: «Ми-ми-мишки», «Кошечки-собачки», «Собачий патруль» и др. Вход абсолютно свободный, но надо взять бесплатный билет в кассе кинокомплекса.

Но большой анимационный праздник не ограничится только Владимирской областью. Акция «Открытая премьера» пройдет в 40 регионах России на 650 площадках. В этом году она впервые вышла за пределы России и охватила страны ближнего зарубежья. Показы «Открытой премьеры» будут в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Литве и Эстонии. Для детей разных возрастов подготовлено шесть программ короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов от более двух десятков студий и творческих объединений, которые в течение пяти фестивальных дней будут демонстрироваться на экранах кинотеатров, домов культуры, библиотек, школ и детских садов.

Церемония закрытия фестиваля состоится в субботу, 15 марта, в 17.00.

По итогам просмотра всех фильмов конкурсной программы жюри авторской анимации вручит: Гран-при, два специальных приза, награды режиссерам лучшего профессионального короткометражного фильма и мультфильма для детей, лучшей студенческой работы и дебюта.

— Меня интересует, насколько силен будет запал дерзости в программе этого фестиваля, — озвучил свою позицию член жюри анимационного фестиваля Армен Медведев, киновед, заслуженный деятель искусств РФ. — И я лично, как член жюри, буду в оценке фильма подходить с этой точки зрения. Не просто гладко, не просто ловко сделано, а именно революционно, потому что мультипликация наша с этой точки зрения нуждается в обновлении. И я надеюсь, что это обновление произойдет и приметы этого обновления продемонстрирует данный фестиваль.

Татьяна Лысова

Фото областного департамента культуры и Открытого российского фестиваля анимационного кино