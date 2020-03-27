Москвичи бегут во Владимирскую область

Многие жители Москвы, которая сейчас является основным источником распространения кронавируса в России, готовятся переждать болезнь за пределами Садового кольца. Владимирская область, без сомнения, станет одним из центров притяжения. Уже сегодня после окончания рабочей недели тысячи человек из столицы рванут в сторону нашего региона. У кого-то здесь уже есть дачи, другие в спешке бронируют номера в гостиницах, снимают гостевые домики и арендуют загородное жилье.

Так, по материалам агентства «ИНКОМ — Недвижимость» только с начала марта москвичи активно интересуются вопросом долгосрочной аренды дач. По сравнению с прошлым годом спрос вырос минимум на 14%. И это только начало. Специалисты ожидают, что количество сделок увеличится в два раза. И среди самых популярных направлений, конечно, ближайшие к Москве регионы.

Не останавливает столичных жителей и стоимость. Сейчас в среднем загородное жилье подорожало на 20%. Месяц на природе может стоить 150-200 тысяч рублей и даже больше, в зависимости от набора услуг. При этом москвичи хотят долгосрочную аренду и готовы проплатить жилье до осени.

— Я работаю в Москве. Не могу уйти на удаленку. Но жена, дети и взрослые родители могут переждать на даче. Мы купили продуктов и уехали в Юрьев-Польский район. Арендовали дачу. Пока до начала лета. А там посмотрим, — рассказал «Призыву» житель Москвы Артем, — Если отпуск сорвется, придется продлевать договор и жить на природе до сентября. Одно плохо, я не могу приезжать. Решили пока не общаться.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Несмотря на призывы остаться дома, многие постараются скрыться от болезни на природе. Уже сейчас на популярном сайте бронирования номеров ажиотаж. Предложения одновременно могут просматривать десятки человек. А запись: «Вы не успели. У нас закончились номера. Посмотрите другие варианты» для гостевых домов Суздаля, например, не редкость. А вот гостиницы и отелях пока забронировать можно. Там не скрывают, большинство предложений сейчас действительно от жителей Москвы. Но номера свободные пока есть. Где-то занято только 20%, где-то половина. И это не удивительно, считают эксперты. Сейчас время маленьких отелей и гостевых домов. Люди хотят соблюдать дистанцию и не общаться с большим количество постояльцев. — Мы не ожидаем, что в Суздале будет большое количество москвичей на следующей неделе. У нас, например, ГТК вообще закрыт, работают маленькие гостиницы. Но в них тоже бума нет, — пояснил «Призыву» вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер. — Сейчас время, когда жители Москвы снимают частные дома и квартиры. Аналогичную тенденцию просматривает и глава администрации Суздаля. По словам Сергея Сахарова, спрос сейчас не на большие туристические комплексы, а на маленькие места отдыха. Жители Москвы бегут из людного мегаполиса в глушь, в деревню. Если кто-то готов был выбрать Суздаль за церкви и музеи, то сейчас проход к ним закрыт. Не работают кафе и рестораны. — Мы думаем, что бума в эти дни не будет у нас. Гостиницы многие закрыты. Да есть частные, маленькие отели. Но жители Москвы сейчас сами боятся приезжать, — отметил Сергей Сахаров.

Чтобы соблазна перебраться из столицы во Владимирскую область на карантин было еще меньше, власти региона прорабатывают вопрос о временном закрытии гостиниц, гостевых домов и хостелов для жителей других областей. Вопрос может быть решен до конца сегодняшнего дня. Об этом на брифинге в «Белом доме» заявил вице-губернатор Сергей Шевченко. Мера эта связана с угрозой распространения коронавируса. Она будет рассмотрена на оперативном штабе.

При этом, такую возможность не исключают и в самих отелях. Там ждут особых распоряжений. Об этом нам сообщили по телефону, когда мы пытались забронировать номер . В гостиницах уже закрыли места пересечения людей. Игровые зоны и бассейны пустуют.

Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области:

Ряд жителей Москвы на эту неделю каникул с учетом хорошей погоды будут сейчас посещать нашу территорию.

Это нас сейчас напрягает, потому что мы понимаем, что некоторые количество жителей до нас эту инфекцию могут донести.

Поэтому все мероприятия профилактического характера, которые мы успели сделать, должны прервать некоторые вопросы, которые связаны с контактами с этими людьми.

Мы вводим ограничения на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Закрыты кинотеатры, и другие места досуга.

Закрыли места общепита и точки продажи промышленных товаров.

Проводим уборку территорий и дезинфекцию мест.

На данный момент по официальной информации во Владимирской области COVID-19 ни у кого не диагностирован. На самоизоляции продолжают находиться люди, которые вернулись из-за границы. С наблюдения уже сняли больше четырех тысяч человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что столовые, кафе и рестораны закроют во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: msk.mr7.ru

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