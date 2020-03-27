Москвичи бегут во Владимирскую область

Многие жители Москвы, которая сейчас является основным источником распространения кронавируса в России, готовятся переждать болезнь за пределами Садового кольца. Владимирская область, без сомнения, станет одним из центров притяжения. Уже сегодня после окончания рабочей недели тысячи человек из столицы рванут в сторону нашего региона. У кого-то здесь уже есть дачи, другие в спешке бронируют номера в гостиницах, снимают гостевые домики и арендуют загородное жилье.
Так, по материалам агентства «ИНКОМ — Недвижимость» только с начала марта москвичи активно интересуются вопросом долгосрочной аренды дач. По сравнению с прошлым годом спрос вырос минимум на 14%. И это только начало. Специалисты ожидают, что количество сделок увеличится в два раза. И среди самых популярных направлений, конечно, ближайшие к Москве регионы.
Не останавливает столичных жителей и стоимость. Сейчас в среднем загородное жилье подорожало на 20%. Месяц на природе может стоить 150-200 тысяч рублей и даже больше, в зависимости от набора услуг. При этом москвичи хотят долгосрочную аренду и готовы проплатить жилье до осени.
— Я работаю в Москве. Не могу уйти на удаленку. Но жена, дети и взрослые родители могут переждать на даче. Мы купили продуктов и уехали в Юрьев-Польский район. Арендовали дачу. Пока до начала лета. А там посмотрим, — рассказал «Призыву» житель Москвы Артем, — Если отпуск сорвется, придется продлевать договор и жить на природе до сентября. Одно плохо, я не могу приезжать. Решили пока не общаться.
Следующая неделя в России объявлена нерабочей.
Несмотря на призывы остаться дома, многие постараются скрыться от болезни на природе. Уже сейчас на популярном сайте бронирования номеров ажиотаж. Предложения одновременно могут просматривать десятки человек. А запись: «Вы не успели. У нас закончились номера. Посмотрите другие варианты» для гостевых домов Суздаля, например, не редкость.
А вот гостиницы и отелях пока забронировать можно. Там не скрывают, большинство предложений сейчас действительно от жителей Москвы. Но номера свободные пока есть. Где-то занято только 20%, где-то половина. И это не удивительно, считают эксперты. Сейчас время маленьких отелей и гостевых домов. Люди хотят соблюдать дистанцию и не общаться с большим количество постояльцев.
— Мы не ожидаем, что в Суздале будет большое количество москвичей на следующей неделе. У нас, например, ГТК вообще закрыт, работают маленькие гостиницы. Но в них тоже бума нет, — пояснил «Призыву» вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер. — Сейчас время, когда жители Москвы снимают частные дома и квартиры.
Аналогичную тенденцию просматривает и глава администрации Суздаля. По словам Сергея Сахарова, спрос сейчас не на большие туристические комплексы, а на маленькие места отдыха. Жители Москвы бегут из людного мегаполиса в глушь, в деревню. Если кто-то готов был выбрать Суздаль за церкви и музеи, то сейчас проход к ним закрыт. Не работают кафе и рестораны.
— Мы думаем, что бума в эти дни не будет у нас. Гостиницы многие закрыты. Да есть частные, маленькие отели. Но жители Москвы сейчас сами боятся приезжать, — отметил Сергей Сахаров.
Чтобы соблазна перебраться из столицы во Владимирскую область на карантин было еще меньше, власти региона прорабатывают вопрос о временном закрытии гостиниц, гостевых домов и хостелов для жителей других областей. Вопрос может быть решен до конца сегодняшнего дня. Об этом на брифинге в «Белом доме» заявил вице-губернатор Сергей Шевченко. Мера эта связана с угрозой распространения коронавируса. Она будет рассмотрена на оперативном штабе.
При этом, такую возможность не исключают и в самих отелях. Там ждут особых распоряжений. Об этом нам сообщили по телефону, когда мы пытались забронировать номер . В гостиницах уже закрыли места пересечения людей. Игровые зоны и бассейны пустуют.
Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области:
- Ряд жителей Москвы на эту неделю каникул с учетом хорошей погоды будут сейчас посещать нашу территорию.
- Это нас сейчас напрягает, потому что мы понимаем, что некоторые количество жителей до нас эту инфекцию могут донести.
- Поэтому все мероприятия профилактического характера, которые мы успели сделать, должны прервать некоторые вопросы, которые связаны с контактами с этими людьми.
- Мы вводим ограничения на культурно-массовые и спортивные мероприятия.
- Закрыты кинотеатры, и другие места досуга.
- Закрыли места общепита и точки продажи промышленных товаров.
- Проводим уборку территорий и дезинфекцию мест.
На данный момент по официальной информации во Владимирской области COVID-19 ни у кого не диагностирован. На самоизоляции продолжают находиться люди, которые вернулись из-за границы. С наблюдения уже сняли больше четырех тысяч человек.
Ранее «Призыв» сообщал, что столовые, кафе и рестораны закроют во Владимирской области.
Полина Тарбеева
Фото: msk.mr7.ru
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Обсуждение 2
ну это всё очень даже прогнозируемо — пол столицы жители ближайших регионов — куда же им деваться, не в Москве ведь сидеть — привет коронавирус!!! Зато денег в регион прибудет!!! глупо закрывать гостиницы
Это грустно…люди допускают в беседе оговорки: «давайте после праздников»…что в сознании…дачи, выходные, праздники…я понимаю, что тошно сидеть в квартире…но никакого карантина не выйдет!!!