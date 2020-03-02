Московский театр открывает во Владимире свой филиал

В 2020 году московский театр «Школа современной пьесы» покажет владимирцам свои лучшие спектакли. Об этом представителям федеральных и местных СМИ сообщили на совместной пресс-конференции художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова и директор Областного Дворца культуры и искусства (ОДКИ) Владимир Крючков. Именно на его площадке впервые в России и будет реализован проект «Театральный филиал». Спектакли будут идти ежемесячно, за исключением традиционных летних каникулы. Всего покажут 7 спектаклей, в которых заняты звезды театра и кино Татьяна Васильева, Александр Галибин, Мария Порошина, Валерия Ланская, Елена Санаева, Юрий Чернов, а также лучшие выпускники актерского курса самого Иосифа Райхельгауза.

— У нас в театре самая маленькая труппа в Москве – всего 28 штатных артистов, – рассказал Иосиф Леонидович. – Но из них – девять народных артистов (их было 11 до смерти Филозова и Петренко), 7 заслуженных, а остальные – это мои студенты.

Ранее театр представлял свой репертуар на сцене Российского центра науки и культуры в Берлине. После этого появилась идея организовать аналогичный проект и в России. «Театральный год с московским театром «Школа современной пьесы» проводится при поддержке департамента культуры и бюджетном финансировании из областной казны.

Это социально значимый проект, который дает владимирцам возможность увидеть спектакли одного из лучших театров Москвы.

Театр «Школа современной пьесы» был создан в 1989 году. Располагается он в историческом особняке на Трубной площади, где раньше был ресторан Люсьена Оливье, подарившего нам знаменитый салат — символ новогоднего застолья. За 30 лет своего существования актерская труппа побывала во всех крупных городах России и 50 странах мира. В театре ставят только современные русские пьесы. Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков и другие известные авторы с радостью предлагают театру свои произведения. Кроме того, ежегодно «Школа современной пьесы» открывает имена новых российских писателей и драматургов.

«Мы, конечно, можем взять и какую-то классическую пьесу, например, «Горе от ума», но поставить ее в жанре «игра с классиками». Но это будет уже совсем другой спектакль», — объясняет Иосиф Райхельгауз.

«Школа современной пьесы» не только один из самых посещаемых театров, но и один из самых дорогих.

Билеты на его спектакли стоят от 2 000 до 12 000 рублей. Владимирцы смогут насладиться мастерством столичного театра по цене билетов нашего драмтеатра – от 300 до 700 рублей. Кроме того, часть билетов будет распространяться бесплатно среди льготных категорий граждан: ветеранов и инвалидов.

«Театральный филиал» откроется 2 марта в 18.30 творческой встречей с Иосифом Райхельгаузом в Областном доме работников искусств. Знаменитый режиссер будет читать стихи, рассказывать театральные байки, отвечать на вопросы и подробно расскажет о спектаклях, которые они смогут увидеть. «Владимирский зритель увидит наши спектакли в том же качестве, что и в Москве», — уверяет Иосиф Леонидович.

Первый спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) будет показан в Областном Дворце культуры и искусства (ОДКИ) 16 марта. Эта постановка является своеобразной визитной карточкой «Школы современной пьесы». В афишу также вошли лучшие работы театра: «Русское варенье» (18+), «Умер-шмумер, лишь бы был здоров» (18+), «Шинель/пальто» (16+), «Пришел мужчина к женщине» (16+), «Дом» (16+) и «Лондонский треугольник» (16+). Зал ОДКИ рассчитан на 700 мест. На первые три спектакля билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе ОДКИ и на сайте «Владимир-Концерта».

Татьяна Лысова

Фото департамента культуры администрации Владимирской области